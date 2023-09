Blumenau (SC) amplia operação do transporte coletivo neste feriado da Independência

Ônibus irão circular nos horários dos domingos e feriados

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Blumenau (SC) informou que nesta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, feriado da Independência, ônibus extras irão reforçar o atendimento no município.

As linhas do transporte coletivo que funcionam de acordo com a grade horária dos domingos e feriados terão reforço de 139 viagens.

As tabelas ficarão disponíveis nas plataformas de embarque e desembarque dos terminais, no site e no aplicativo da Blumob.

Confira as linhas de ônibus que serão reforçadas durante o feriado:

10 (via Rua São Paulo)

11 (via Rua 2 de Setembro)

12 (via Escola Agrícola)

15 (via Ponte Tamarindo)

30 (via Governador Jorge Lacerda)

31 (via Rua dos Caçadores)

32 (via Água Verde)

80 (via Pedro Zimmermann)

81 (via Gustavo Zimmermann)

154 (divisa Indaial)

300 (Interbairros I – via Rua Bahia)

504 (Araranguá), 507 (Vorstadt)

902 (Loteamento Primavera)

As demais linhas e os horários para profissionais da saúde seguem os horários normais de domingos e feriados.

Além disso, no término dos desfiles serão disponibilizadas nove viagens extras, sendo elas:

Troncal 10

– Uma viagem sentido Terminal Proeb / Rua São Paulo / Terminal Fonte / Terminal Garcia

– Uma viagem sentido Terminal Proeb / Rua Sete de Setembro / Terminal Fonte

Troncal 12

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Terminal Proeb / Escola Agrícola / Terminal Aterro

Troncal 15

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Rua Sete de Setembro / Terminal Proeb / Rua Antônio da Veiga / Ponte do Tamarindo / Via Expressa / Terminal Fortaleza / Rua Francisco Vahldieck / Rua Hermann Tribess / Terminal Fortaleza

Troncal 30

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Terminal Proeb / Rua João Pessoa / Terminal Velha / Rua Hermann Kratz

Linhas 31 e 302

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Terminal Proeb / Rua Humberto Campos / Terminal Velha / Ristow

Troncal 32

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Terminal Proeb / Terminal Água Verde / Rua Guilherme Poerner / Rua Johann Hadlich / Rua Bahia até o limite com Indaial

Troncal 80

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Rua Sete Setembro / Terminal Proeb / Rua Antônio da Veiga / Ponte do Tamarindo / Rua Dois Setembro / Terminal Aterro / Rua Dr. Pedro Zimmermann / Terminal Itoupava

Troncal 81

– Uma viagem sentido Terminal Fonte / Avenida Martin Luther / Rua São Paulo / Ponte Santa Catarina / Terminal Aterro / Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte