Trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM podem entrar em greve contra a privatização do sistema

Decisão foi tomada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil na noite de segunda (04)

ARTHUR FERRARI

Os trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13 Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) decidiram pelo estado de greve contra a privatização do sistema após assembleia realizada na noite de segunda-feira, 4 de setembro de 2023.

A decisão ainda não impacta no serviço das linhas, mas sinaliza o descontentamento da categoria em relação à privatização estudada pelo Governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O governo estadual pretende leiloar para a iniciativa privada até 2025 todas as linhas que envolvem as operações do Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) e da CPTM (10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade).

Vale ressaltar que, ainda na assembleia realizada na segunda-feira, os sindicatos dos ferroviários, metroviários e da Sabesp se uniram contra as privatizações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte