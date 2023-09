Rodoanel deve receber mais de 724 mil veículos durante o feriado da independência, nesta quarta (06)

Rodovia é a principal alternativa para quem segue para o interior ou litoral e procura fugir do trânsito das cidades

ARTHUR FERRARI

Nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023, a SPMAR, concessionária responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, inicia a operação de Feriado da Independência do Brasil, que deve durar até o domingo (10).

De acordo com a concessionária, no período são esperados mais de 724 mil veículos na rodovia, o que exige que o motorista tenha à disposição a assistência necessária em caso de pane mecânica ou outros problemas que podem acontecer, como explica Fausto Cabral, gerente de operações da concessionária SPMAR.

“O trabalho da concessionária é garantir ao motorista as melhores condições de pista, a assistência necessária em caso de pane mecânica e as orientações climáticas, incluindo a incidência de neblina, que pode aparecer. Já ao motorista cabe se atentar à segurança do veículo, realizando as revisões preventivas e zelar pela segurança da sua família, estudando a rota que irá fazer, descansando antes de pegar a estrada, além de não utilizar bebida alcoólica ou entorpecentes e respeitar às leis de trânsito. Dessa forma todos ganham”, diz Fausto.

Nas praças de pedágio os motoristas poderão utilizar o sistema de pagamento automático ou as cabines de cobrança manual, onde são aceitos pagamentos em cartão de débito por aproximação e dinheiro.

Durante os dias de feriado prolongado, o Rodoanel ainda contará com ações de fiscalização da Policia Militar Rodoviária, que terá 25 viaturas de apoio a disposição 24 horas por dia. Serão cinco ambulâncias, sete guinchos, entre leves e pesados, cinco veículos de inspeção e supervisão de tráfego, um caminhão de combate a princípio de incêndio e um caminhão de resgate de animais.

Vale ressaltar que o Rodoanel é a opção para evitar os congestionamentos e semáforos das vias municipais no caminho para o interior ou litoral paulista, servindo também como alternativa para quem precisa atravessar a Região Metropolitana de São Paulo para iniciar sua viagem.

Em caso de problemas, os usuários dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel podem entrar em contato com a SPMAR pelo telefone de emergência 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones instalados a cada quilometro da rodovia. Os serviços são gratuitos funcionam 24 horas por dia.

Ainda existem quatro unidades físicas de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121, para os usuários fazerem uma pausa na viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais contam com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.

Confira as previsões de maior fluxo nos trechos Sul e Leste do Rodoanel de acordo com a SPMAR:

Quarta-feira: das 7h às 21h.

Quinta-feira: das 7h às 14h.

Sexta: das 11h às 19h.

Sábado: das 9 h às 15h.

Domingo: das 10h às 20h.

Confira as possibilidades de deslocamento:

Para quem sai de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) – pode utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel com acesso pelas rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

Para o motorista que sai de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros) – pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pela Rodovia Régis Bittencourt.

Quem estiver nas cidades do ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá.

Para o motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205 da Rodovia Presidente Dutra, no km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte