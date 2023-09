Produção de chassis de ônibus no Brasil acumula queda de 32,6% entre janeiro e agosto, aponta Anfavea

Licenciamentos ainda registram alta por causa dos residuais da tecnologia anterior Euro 5: 39,2 %; Dados foram nesta terça-feira (05)

ADAMO BAZANI

A produção de chassis de ônibus no Brasil acumulou queda de 32,6% entre janeiro de agosto deste ano, com 13.490 unidades ante as 20.025 plataformas feitas no mesmo período de 2022.

O resultado foi divulgado pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) nesta terça-feira, 05 de setembro de 2023.

Em agosto de 2023, foram produzidos 2.048 chassis de ônibus, 42,5% a menos que as 3.564 unidades de agosto de 2022.

Em relação às exportações, entre janeiro e agosto de 2023, foram enviadas ao exterior, 3.275 unidades, queda de 2,3% sobre o mesmo período de 2022, quando foram embarcados 3.352 chassis.

Os licenciamentos já estão com cenário diferente.

Entre janeiro e agosto de 2023 e janeiro e agosto de 2022, foram emplacados 14.285 ônibus no mercado nacional, alta de 39,2 % sobre os 10.264 licenciamentos de 2022.

A diferença entre licenciamento e produção se dá porque entre a encomenda do ônibus e a finalização do veículo são entre três e seis meses.

Em janeiro de 2023, entrou em vigor a tecnologia Euro 6 de redução de poluição, que pode ser até 30% mais cara.

Os empresários que puderam, anteciparam no ano passado as renovações que seriam feitas neste ano para aproveitar o Euro 5, que era mais barato.

Assim, ainda estão sendo encaroçadas as últimas unidades do Euro 5. Mas como só podem ser produzidos chassis Euro 6, o volume nas linhas das montadoras é menor.

Chassis e carrocerias são comprados com fornecedores diferentes. Primeiro é fabricado o chassi em São Bernardo do Campo/SP (Mercedes-Benz e Scania), Curitiba/PR (Volvo), Campinas/SP (BYD), Sete Lagoas/MG (Iveco), Resende/RJ (Volkswagen) ou Caxias do Sul/RS (Agrale e Volare).

Depois de já pronto, este mesmo chassi é transportado até Caxias do Sul/RS (Marcopolo/Volare), São Mateus/ES (Marcopolo), Botucatu/SP (Caio e Irizar), Cascavel/PR (Mascarello), Erechim/RS (Comil), Flores da Cunha/RS (EMA – Maxibus Carrocerias e Equipamentos Ltda) ou São Marcos/RS (BepoBus).

Nas encarroçadoras os ônibus são finalizados. Porém, em muitos casos são necessários equipamentos, como de bilhetagem, câmeras, etc, que são instalados em locais próprios ou nas garagens.

RANKING DE MARCAS:

O ranking de marcas de ônibus tem poucas mudanças no topo há anos, com a Mercedes-Benz liderando, seguida de Volkswagen e Agrale (que inclui os miniônibus produzidos pela Volare, vendidos já montados).

Os números se referem ao acumulado entre janeiro e julho de 2023, algumas marcas incluem minibus e vans.

1º MERCEDES-BENZ: 7.511 ônibus

2º VOLKSWAGEN: 3.425 ônibus

3º AGRALE: 2.115 ônibus

4º VOLVO: 551 ônibus

5º. SCANIA: 220 ônibus

6º OUTRAS MARCAS NÃO ASSOCIADAS: 37 ônibus

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes