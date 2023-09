Prefeitura do Rio de Janeiro aumenta em R$ 9,6 milhões valor de contrato para recuperação de trecho do BRT Transoeste

Requalificação do lote 1 do corredor de ônibus rápido prevê a substituição do pavimento no trecho entre Terminal Alvorada, na Barra, até o Túnel Vice-presidente José Alencar, no Recreio

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, publicou nesta terça-feira, 05 de setembro de 2023, a autorização de acréscimo do valor contratual de R$ 9,6 milhões (R$ 9.636.026,85) nas obras de substituição do pavimento no Corredor BRT Transoeste, Lote 1.

Iniciadas em agosto de 2022, a obra do Lote 1 está sendo executada pela OEC, e contempla a substituição do pavimento com recuperação estrutural da base no trecho que compreende o Terminal Alvorada, na Barra, até o Túnel Vice-presidente José Alencar, no Recreio, e nos dois sentidos da Avenida das Américas.

O objetivo das obras é melhorar o tráfego e garantir a longevidade da estrutura.

Ao todo são 36 km de obras, que contemplam também uma travessia entre os corredores dos BRTs Transoeste e Transolímpico, e melhorias em retornos e alças de acesso ao longo do trecho. A previsão inicial era de que a obra durasse 18 meses.

O contrato original do Lote 1, assinado em 2022, tem o valor inicial de R$ 121.891.577,69.

Já o Lote 2, no valor de R$ 100.684.846,85, contempla as obras de substituição do pavimento no Corredor BRT Transoeste no trecho do Túnel Vice-Presidente José de Alencar até a Estação do BRT Pingo D’agua.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes