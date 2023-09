Prefeitura de Itanhaém (SP) protocola apontamentos referentes a privatização da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)

Documento indica a necessidade de novos viadutos, pedágios e custeamento dos Estudos de Impactos

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última sexta-feira, 01 de setembro de 2023, foram protocolados pela Prefeitura de Itanhaém (SP), na ARTESP (Agência de Transportes Metropolitanos de São Paulo), os apontamentos ao projeto de privatização da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055).

O primeiro tópico abordado no documento requer que o projeto seja suspenso imediatamente até que a administração pública arque com os custos dos Estudos de Impactos (Ambiental, de Tráfego e Estrutural) da ponte “Sertório Domiciano”, localizada na Praia dos Sonhos, e dos prédios tombados no Centro Histórico.

O Grupo de Trabalho, formado por membros dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalta no texto a ausência de vias marginais sobre o Rio Itanhaém interligando ininterruptamente as extremidades da cidade.

Também é proposto em um primeiro momento a construção de viadutos nos acessos à Avenida Lídia (Vila Loty); à Rua Doutor Mario Beni (Suarão) e à Avenida Pedro Valmor de Araújo (Jardim Grandesp).

Contudo, o grupo indica que a população necessita de outros quatro dispositivos na cidade, na altura da Avenida Cabuçu, no bairro Nossa Senhora do Sion; na altura do bairro Savoy, entre as ruas Manoel Jorge (pista-praia) e Vereador João de Almeida Batista (pista-morro); na altura do bairro Cibratel, entre as avenidas São Paulo (pista-praia) e Alessandro Rangel de Lima (pista-morro); e na altura do bairro Bopiranga, na avenida Clara Martins Zwarg.

No estudo há a indicação de que o município deve receber mais pedágios, já que se levado em consideração que todo o seu trecho já é duplicado, consequentemente receberá menos investimentos.

O projeto propõe ainda o fechamento dos acessos da Rodovia à Avenida Cabuçu, à Estrada Coronel Joaquim Branco, à Estrada do Rio Preto, e à Avenida Doutor Antônio Ribeiro Nogueira (Chácaras Cibratel), no lado pista-morro.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte