No Rio de Janeiro, partidas de trens da estação Japeri para Central do Brasil estão suspensas

Empresa alega problemas no sistema de rede aérea

MICHELLE SOUZA

A Estação Japeri é a última estação ferroviária do ramal de mesmo nome que começa na Central do Brasil, e está localizada no centro do município de Japeri, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

De acordo com as últimas informações divulgadas pela SuperVia, um problema no sistema de rede aérea, suspendeu temporariamente as partidas de trens da estação Japeri para Central do Brasil.

Algumas viagens estão retornando da estação Nova Iguaçu para Central. Já os trens com destino à Japeri circulam dentro do intervalo, mas podem aguardar ordem de circulação durante a viagem.

O Diário do Transporte está em contato com a SuperVia para atualizar as informações.

