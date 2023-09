Ministério Público de Ribeirão Preto (SP) é acionado por empresas de ônibus para investigar “rabeiras” em veículos da nova frota

Em circulação há menos de duas semanas, os veículos são alvo frequente de vandalismo e depredação

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius Oliveira

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, quem pega “rabeira” comete crime de pereclitação, que é quando a atitude de alguém oferece risco para a própria vida e também à do próximo. A pessoa que pega “rabeira” pode ser multada, assim como o motorista que não proíbe a prática, mas mesmo assim, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a prática está se tornando cada vez mais comum nas ruas e avenidas da cidade.

A frota de ônibus novos chegou não tem nem duas semanas e muitos veículos já carregam marcas de mão na traseira e riscos nas laterais, o que indica que tem gente aproveitando para pegar “rabeira”.

De acordo com um motorista que dirige um dos veículos da frota nova, o Consórcio Pró-Urbano (empresa que administra o transporte na cidade) já registrou mais de 100 boletins de ocorrência na polícia por vandalismo.

O advogado do Consórcio Pró-Urbano, Paulo Braga, disse que tem conhecimento da situação e já acionou o Ministério Público e a Polícia Militar. Ele ressalta que essa prática coloca em risco todas as pessoas, quando esses jovens pegam “rabeiras” e o motorista para o ônibus para chamar a atenção, os garotos atiram pedras e isso pode causar uma lesão grave ao passageiro ou no próprio motorista.

Uma das linhas em circulação é no bairro Cristo Redentor, na zona norte, onde um passageiro fez um vídeo de dentro do coletivo mostrando um rapaz pegando rabeira por um longo trecho.

Os ônibus foram adquiridos após um contrato de R$ 70 milhões firmado pela prefeitura de Ribeirão Preto com o Consórcio Pró-Urbano, que tem como objetivo melhorar o transporte coletivo em toda cidade.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte