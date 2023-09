Lote piloto de produção do chassi Volare integral da Marcopolo será fabricado a partir do último trimestre de 2023

Plataforma é projetada e fabricada para ser compatível com diversos tipos de propulsão

ARTHUR FERRARI

Em evento realizado para acionistas da Marcopolo, realizado na sede da empresa, em Caxias do Sul (RS), nesta terça-feira, 05 de setembro de 2023, o Diretor de Estratégia e Transformação Digital, João Paulo Ledur, esclareceu que a empresa deve iniciar a fabricação do lote piloto de produção da plataforma Volare a partir do último trimestre de 2023.

Lançado com preparação para o motor Euro 6, o chassi também é compatível com outras formas de propulsão, como motores elétricos ou movidos à gás.

Segundo Ledur, já a partir de 2024 a Marcopolo deve aumentar a participação do Volare integral no mercado.

Atualmente, a Volare usa plataformas feitas pela Agrale ou Mercedes-Benz.

A carroceria será Volare/Marcopolo como já ocorre.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte