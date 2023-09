Depois de caos por obras na Avenida Santo Amaro, CET antecipa inversão de sentido para a faixa de ônibus

Mudança ocorre a partir desta quarta-feira (06); Usuários dos transportes coletivos foram os mais prejudicados

ADAMO BAZANI

Após os longos congestionamentos ocasionados pelas obras na Avenida Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, com impactos principalmente na vida de quem usa o transporte público, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) antecipa a partir desta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, a inversão do sentido da faixa para ônibus, no sentido bairro, para às 9h.

Assim, a faixa do meio passa a ser para ônibus no sentido bairro, das 9h às 22h.

Já entre 22h e 9h, a faixa do meio para ônibus passa ser no sentido centro.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) diz que vai manter o monitoramento da interdição e poderá adotar medidas pontuais a fim de melhorar a fluidez do trânsito.

Aos domingos e feriados, não há alteração na faixa de ônibus.

A prefeitura diz que a conclusão das obras em todo o projeto da Avenida Santo Amaro e Corredor de Ônibus deve ocorrer em abril de 2024.

O TCM (Tribunal de Contas do Município alertou para poucos avanços nas obras. Segundo o órgão, em levantamento divulgado no início de agosto de 2023, apenas 20% dos trabalhos avançaram com 50% do tempo previsto já tendo transcorrido.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO:

ALTERNATIVAS

Como parte das ações para mitigar os impactos das obras de revitalização da Av. Santo Amaro no trânsito da cidade e a partir das avaliações do comportamento do trânsito na via durante os primeiros dias de operação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai antecipar, a partir desta quarta-feira (6) a inversão do sentido da faixa exclusiva para ônibus, do centro para o bairro, para as 9h da manhã.

Assim, a faixa do meio dentre as três disponíveis para o tráfego no trecho em obras levará os coletivos ao bairro das 9h às 22h. Entre 22h e 9h, a faixa de rolamento exclusiva para ônibus rumará ao centro. A CET vai manter o monitoramento da interdição e poderá adotar medidas pontuais a fim de melhorar a fluidez do trânsito, sempre priorizando a segurança dos usuários.

Já estão sendo feitos desvios na Av. Santo Amaro no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, com o objetivo de avançar com as obras de requalificação e modernização, desde o sábado (2).

Desde julho de 2022 uma grande transformação na Avenida Santo Amaro está sendo realizada pela gestão municipal, para torná-la mais moderna, acessível, funcional e segura para a população. Uma das principais vias arteriais da cidade vai ganhar calçadas mais amplas, percursos acessíveis, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação em LED, além do aperfeiçoamento do sistema de coleta de água e esgoto.

Estão sendo investidos R$ 74 milhões nas obras, com recursos da Operação Urbana Faria Lima. Com a abertura de novas frentes de trabalho e reforço do efetivo, a iniciativa tem como objetivo a conclusão das obras deste trecho até o final de abril de 2024.

A obra contempla interferências no subsolo que envolve o trabalho de cerca de 30 concessionárias, entre operadoras de telecomunicações, esgoto, água, energia e gás.

Nos últimos meses, já foram executados serviços importantes na Avenida Santo Amaro: reforma no canteiro central no trecho entre a Av JK e a Rua Afonso Braz, instalação da nova adutora da rede da Sabesp, conclusão do alargamento da Rua Egito, a criação de uma nova rua destinada à conversão dos ônibus para a Rua Afonso Braz, abertura de valas e demolição das antigas paradas de ônibus, e ainda a execução de pavimento rígido (concreto) em vários pontos da via.

COMUNICAÇÃO

A CET colocou 58 faixas de vinil e 24 Painéis de Mensagens Variáveis Móveis à média e longa distâncias da obra, em locais estratégicos, com o objetivo de dar alternativas de rotas e alertar sobre a obra desde a origem das viagens dos munícipes. Também houve reforço da sinalização vertical com a instalação de 50 novas placas de sinalização com indicação de trajetos alternativos nas proximidades da avenida Santo Amaro, em ambos os sentidos.

A Prefeitura realizou trabalho de comunicação prévio junto à comunidade para apresentar com antecedência os desvios implantados nesse período. A equipe visitou estabelecimentos comerciais e residências em todo o trecho da avenida que será interditado, com o objetivo de disseminar informações sobre as etapas e prazos de execução das obras, bem como para disponibilizar os canais de atendimento à população.

TRÂNSITO DA AVENIDA SANTO AMARO DURANTE AS OBRAS

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

ALTERNATIVAS

ACESSO GARANTIDO

– Os comércios e residências naquela região terão acesso garantido para veículos e pedestres. Durante a etapa de escavações, serão disponibilizadas passagens provisórias para viabilizar a entrada e a saída aos estabelecimentos.

NOVA SANTO AMARO

A requalificação da Avenida Santo Amaro abrange melhorias como o alargamento das calçadas, implantação de acessibilidade universal em ambos os lados da via, execução de pavimento de concreto nas faixas exclusivas do corredor de ônibus, faixas de ultrapassagem para ônibus nos trechos de parada para tornar os trajetos mais ágeis, modernização das paradas de ônibus, melhorias na estrutura de drenagem urbana, novo mobiliário, ampliação de áreas verdes e paisagismo, sinalização e comunicação visual, iluminação pública em LED, além do enterramento e ordenamento das redes aéreas de energia elétrica e de telecomunicações.

O enterramento de fios, além de modernizar a infraestrutura urbana, inibe problemas causados por descargas elétricas e fortes tempestades, aumenta a vida útil da fiação, diminui a demanda por manutenção e minimiza casos de vandalismo.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Com a finalidade de prevenir e reduzir impactos sociais, a SPObras implantou desde o início das obras na Avenida Santo Amaro um Programa de Comunicação Social, que conta com uma equipe dedicada no atendimento à população no canteiro de obras e em canais de comunicação especiais.

Dentro do Programa, estão à disposição da população o telefone 0800 000 2360 (ligação gratuita) e o WhatsApp (11) 98877-1408 para recebimento de demandas por informações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões relativas à obra.

Também está em operação um ponto de atendimento presencial no canteiro de obras, localizado na Rua Santa Justina, 41, que funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h; e às sextas-feiras, das 8h às 16h.

A Prefeitura está comprometida em manter a população devidamente informada sobre os planos e as ações relacionadas às próximas interdições e às obras em curso, realizando divulgações por meio dos canais oficiais de comunicação, incluindo redes sociais, site institucional e comunicados à imprensa.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes