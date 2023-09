Contrato de obras da extensão da Linha 2 – Verde do Metrô de SP fica R$ 13 milhões mais caro

Aditivo assinado pela Companhia do Metrô ao Lote 3 eleva valor dos serviços para R$ 623 milhões

ALEXANDRE PELEGI

As obras civis de extensão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo ficarão R$ 13 milhões mais caras.

A Companhia do Metrô de SP assinou ao contrato firmado com o Consórcio Construtor Metrô – Linha 2 – Verde – Lote 3 no dia 31 de agosto. O extrato do termo foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 05 de setembro de 2023.

O consórcio é constituído pelas empresas Mendes Junior, em recuperação judicial, líder do Consórcio, e pelas empresas Powerchina Brasil Construtora e Powerchina International Group Limited do Brasil.

O contrato contempla a execução das obras civis, obra bruta e acabamento, no trecho entre as Estações Orfanato e Santa Clara (antiga Estação Água Rasa) e Túnel NATM (Novo Método Austríaco para Abertura de Túneis) entre o prolongamento existente após a Estação Vila Prudente e o VSE (poço de Ventilação e Saída) Falchi Gianini – Trecho Vila Prudente.

Com o aditivo, o valor do contrato em passa seu total de R$ 609.872.884,91 para R$ 623.266.952,13 (data base 01/07/2014).

O prazo de vigência contratual foi prorrogado, passando seu término de 05 de junho de 2026 para 29 de outubro de 2026.

Já o prazo de execução dos serviços passou seu término de 05 de novembro de 2025 para 29 de março de 2026.

LINHA 2-VERDE: VILA PRUDENTE ATÉ PENHA

A extensão da Linha 2-Verde do Metrô de SP vai ligar Guarulhos à malha metroferroviária paulista. A estimativa é que a ligação reduza o tempo de viagem entre o bairro da Vila Madalena e Guarulhos dos atuais 145 minutos para cerca de 47 minutos.

Como benefícios, a extensão da Linha 2-Verde trará melhor distribuição das viagens de transporte coletivo por ônibus, e proporcionará mais três opções de integração metroferroviária à linha: Linha 12 – Safira da CPTM (Estação Ticoatira), Linha 11 – Coral da CPTM (Estação Penha) e Linha 3 – Vermelha do Metrô (Estação Penha).

Serão mais 14,5 km de extensão e 13 novas estações à linha já existente. A estimativa é que a partir daí a Linha 2-Verde completa transporte 1,5 milhão de passageiros por dia.

A linha que está sendo construída passará próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos, transpondo o rio Tietê, e cruzando bairros da zona leste paulistana como Penha, Vila Formosa e Tatuapé, conectando-se à estação Vila Prudente.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes