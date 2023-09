Câmara dos Deputados aprova proposta que permite mulheres, idosos e passageiros com deficiência escolherem local de desembarque dos coletivos

Texto foi analisado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano; descida em locais alternativos valerão das 20h às 5h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 05 de setembro de 2023, a Câmara dos Deputados de São Paulo informou pelo site oficial que a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou a proposta que permite às mulheres, pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida decidirem o ponto de desembarque dos transportes coletivos durante a noite.

A escolha do local por estes passageiros será válida das 20h às 5h. Os motoristas dos coletivos deverão observar as condições de segurança no endereço final.

O texto aprovado foi o substitutivo elaborado pela Comissão de Viação e Transportes para o Projeto de Lei PL 415/21.

Resta então o projeto, que agora se encontra em trâmite de caráter conclusivo, ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte