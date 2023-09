ARENA ANTP debate: É possível ser feliz nos grandes conglomerados urbanos?

O Censo de 2022 revelou que o Brasil tem hoje mais de 124 milhões de pessoas vivendo em municípios com mais de 100 mil habitantes. Mostrou também que grande parte desse número tem endereço em um sistema de aglutinação de cidades que cria um intricado quebra-cabeças quando o assunto é mobilidade, saúde e felicidade.

FÁTIMA MESQUITA – ESPECIAL PARA O DIÁRIO DO TRANSPORTE

A capital paulista é hoje o epicentro da concentração de nada menos que 37 municípios, com Belo Horizonte exercendo o mesmo papel para 23 cidades do seu entorno e o Rio de Janeiro replicando o sistema com outras 21 cidades. No total, o Brasil tem 185 dessas aglomerações urbanas espalhadas pelo Sudeste, Sul e Nordeste. E esses grandes conjuntos de municípios interdependentes impõem uma pergunta: é possível ser saudável e feliz nestes lugares?

Doentes, infelizes e improdutivos

Uma cidade é moradia, trabalho, serviços e lazer, com o transporte pontuando a movimentação entre esses itens. Mas a criação desordenada e rápida de megaurbes no Brasil baseadas em políticas equivocadas de transporte gerou deslocamentos gigantescos e desconfortáveis que são sinônimos de infelicidade, doenças e baixa produtividade, segundo o documento lançado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no primeiro semestre de 2023 sobre Mobilidade urbana no Brasil.

No estudo, isto fica claro quando se vê, por exemplo, que mais de 10% da população total da Grande Rio de Janeiro gasta duas horas no trânsito só para chegar ao trabalho — o que passa de 1.600.000 pessoas despendendo praticamente 20% dos seus dias, cinco vezes por semana, nesta empreitada improdutiva e desconfortável, se considerarmos o uso de oito horas diárias para o sono e as duas pernas do trajeto. E a saga se repete pelo país afora, com cerca de 300 mil pessoas em Recife e entorno (8% da população) e outros 1.500.000 indivíduos na Grande São Paulo (6% da população).

Além disso, o relatório da CNI mostra que, mesmo onde o tempo do pêndulo trabalho-casa é mais curto, o impacto negativo simplesmente ganha outras formas. Isso acontece na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, que tem média de apenas 33 minutos para esse tipo de jornada e umas das piores taxas de mortalidade no tráfego (13/100 mil hab.) do país, além de liderar na emissão de poluentes per capita dentre todos os megacentros do país por ter como opção prioritária o transporte motorizado individual.

Mobilidade ativa

Dentro desse contexto, fica mais fácil entender o que diz Maria Malatesta, presidente da Comissão de Mobilidade a Pé da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), sobre a necessidade urgente de uma mudança de paradigma se a gente quiser ser feliz e saudável no espaço urbano: “Aqui no Brasil a mobilidade motorizada individual foi e ainda é supervalorizada. Ela sempre ficou como prioridade nas políticas públicas. Mas é preciso abrir espaço para implantar a estrutura necessária para a gente ter qualidade para expandir a mobilidade ativa”.

A mobilidade ativa é o deslocamento que tem como força motriz o próprio corpo e que traz múltiplas vantagens para os indivíduos e o coletivo. Quando seguimos a pé, de bicicleta, patinete ou patins, quebramos o ciclo vicioso do sedentarismo, produzimos zero poluição, não geramos acidentes fatais e ainda ocupamos menos espaço. Tudo isso abre caminho para melhoras significativas na saúde física e mental da população, desafogando o SUS e virando economia para os cofres públicos. Saúde em alta significa também menos faltas no trabalho e aumento da produtividade e competitividade do país com o fortalecendo da nossa economia.

“Estamos vivendo uma crise climática bastante sintomática e causada em grande parte pela emissão de gases vindos dos motores dos veículos. Então, tudo isso justifica plenamente estimular e investir nas formas de mobilidade ativa” reforça Maria Malatesta, que ainda completa: “Há municípios brasileiros que estão praticando políticas para incentivar a mobilidade ativa, como é o caso de Fortaleza no Ceará, a cidade de SP, que tem uma rede bastante robusta de ciclovias e ciclofaixas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. Nesses locais a gente já vê um começo de mudança dos paradigmas”.

Aceleração e participação

Para acelerar essa mudança, é preciso trazer tanto os gestores das cidades quanto os seus habitantes para a conversa e a prática da mobilidade ativa e para isso a própria Maria Malatesta estará na Arena ANTP mediando a sessão A mobilidade ativa como impulsionadora de cidades vivas. O evento acontecerá no Transamérica Expo center nos dias 24, 25 e 26 de outubro desse ano e discutirá todos os principais aspectos do transporte urbano em 24 sessões com entrada gratuita, trazendo uma oportunidade única de participação na construção do nosso futuro, da nossa saúde e felicidade.

Para mais informações sobre a Arena ANTP: https://www.arenaantp.com.br

