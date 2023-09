Aracaju (SE) instala iluminação em LED nos abrigos dos novos corredores exclusivos de ônibus que começaram a funcionar em agosto

Lâmpadas com tecnologia atual oferecem mais eficiência na iluminação e economia de energia elétrica

ARTHUR FERRARI

Em uma iniciativa que visa melhorar a segurança e a eficiência do transporte público na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju (SE) implementou recentemente a iluminação em LED nos abrigos de ônibus dos quatro novos corredores exclusivos para o transporte da cidade.

De acordo com a prefeitura, a ação faz parte do projeto de modernização do sistema de iluminação pública da cidade, que envolve a substituição das antigas lâmpadas de vapor por luminárias equipadas com a tecnologia LED.

A implementação da iluminação em LED nos abrigos de ônibus ocorreu em paralelo à inauguração das faixas exclusivas nos corredores Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins em 11 de agosto, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/11/prefeitura-de-aracaju-se-implanta-lombofaixas-pela-cidade/

Ainda segundo a prefeitura, a instalação das luminárias LED nos abrigos de ônibus oferece benefícios adicionais à comunidade, aumentando a segurança dos usuários de transporte público, mas também desencorajando atos de vandalismo nesses locais, tornando a cidade mais segura.

Outra vantagem importante da tecnologia LED é a economia de energia. Ela consome consideravelmente menos eletricidade em comparação com as lâmpadas de vapor antigas, o que resulta em uma redução significativa nos custos de iluminação pública para toda a cidade. Essa economia também tem um impacto positivo no meio ambiente, reduzindo as emissões de carbono e contribuindo para um ambiente mais sustentável.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, destaca que além da iluminação em LED já estar finalizada em praticamente toda a cidade, “os abrigos de ônibus dos corredores também estão iluminados, levando mais segurança e tranquilidade para o usuário que vai pegar o transporte público”.

Secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari destaca que, para além da questão econômica, há também “um retorno muito grande no aspecto da iluminação, que é mais potente e tem uma luz mais clara”.

“Isso permite uma melhor luminosidade, o que coíbe ações de vândalos e condutas criminosas. Toda a cidade já conta com a tecnologia em LED, a modernização está em fase final, e a nova iluminação nos corredores de transporte vai proporcionar mais segurança para os passageiros nos pontos de ônibus e também dentro do veículo, já que a visibilidade do motorista no período noturno também melhora”, ressalta Ferrari.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte