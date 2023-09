VÍDEOS: Operários das obras da Linha 6-Laranja de metrô paralisam atividades e reivindicam melhores condições de trabalho nesta segunda (04)

Funcionárias da Acciona pedem aumento salarial de 12% e 30% de adicional por periculosidade

ARTHUR FERRARI

Os trabalhadores que atuam nas obras de construção da linha 6-Laranja de metrô, em São Paulo, paralisaram os serviços nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, em Morro Grande, Zona Norte da capital.

Segundo a categoria, os operários da empresa espanhola Acciona reivindicam melhores condições de trabalho, pedindo aumento salarial de 12%, 30% de adicional referente ao pagamento por periculosidade, Vale-Refeição, convênio médico, entre outros pontos.

O Diário do Transporte procurou a Acciona, que disse por meio de nota que “(…) está aberta ao dialogo em prol do bem-estar dos profissionais e na espera de que as atividades sejam o quanto antes normalizadas”.

Veja a nota da Acciona:

A ACCIONA informa que está ciente da paralisação de trabalhadores das obras da Linha 6-Laranja de metrô. A empresa reforça que está aberta ao dialogo em prol do bem-estar dos profissionais e na espera de que as atividades sejam o quanto antes normalizadas.

Veja vídeos da paralisação:

Imagens cedidas pelo Portal Morro Grande

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte