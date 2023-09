VÍDEO: Van escolar capota após acidente em Itapecerica da Serra (SP) e linhas de ônibus da EMTU são afetadas nesta segunda (04)

Pelos menos sete itinerários operam com atrasos

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre uma van escolar e um carro na Rodovia Armando Salles, em Itapecerica da Serra (SP), afeta o atendimento de pelo menos sete linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região.

De acordo com a Viação Miracatiba, responsável as pela operação dos itinerários, as linhas 001, 002, 030, 340, 451, 808 e 811TRO operam com atrasos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia crianças à bordo do veículo de transporte, mas duas mulheres ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Socorro Central de Itapecerica da Serra.

Veja um vídeo do local do acidente:

