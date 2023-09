Trem perdeu tração entre as estações Bruno Covas Medes/Vila Natal e Grajaú da linha 9-Esmeralda nesta segunda (04)

Composições precisaram reduzir a velocidade por segurança entre 6h48 e 6h57: operação não foi impactada

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 9-Esmeralda apresentou falha no sistema de tração na manhã desta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, das 6h48 e 6h57, entre as estações Bruno Covas Medes/Vila Natal e Grajaú, fazendo com que a composição que vinha em seguida precisasse reduzir sua velocidade.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha, a operação não foi afetada.

A composição retomou a tração e seguiu atendendo os passageiros.

Veja nota da ViaMobilidade:

Entre 6h48 e 6h57, houve perda de tração de um trem entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Grajaú. O trem que vinha logo atrás diminuiu a velocidade até a retomada de tração do trem da frente. O impacto foi rápido e pontual.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte