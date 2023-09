Secretaria de Transportes e Mobilidade amplia operações de fiscalização de coletivos irregulares em Cotia (SP)

De acordo com representante do Setram, van escolar e veículo modelo Doblô realizavam viagens irregulares com estudantes

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) intensificou as operações de fiscalização de coletivos que atuam de forma irregular em Cotia (SP).

O Setram comunicou que a ampliação da atuação acontece para garantir que apenas veículos devidamente autorizados, e que apresentaram as condições de segurança necessárias para transportar estudantes, realizem este serviço no município.

Joaquim Brechó, titular do órgão público, cita como exemplo uma van com placa de São Paulo que transportava alunos de uma escola da região da Granja Viana e uma Doblò que levava alunos de forma irregular na região do Turiguara.

A Prefeitura de Cotia ressalta que todos os permissionários precisam renovar os alvarás de funcionamento, apresentar documentação do veículo e do condutor, além de passarem por fiscalização obrigatória em que é aferido o funcionamento de diversos itens dos veículos, como: pneus, lataria, setas, lanternas, extintor, cinto de segurança, entre outros.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte