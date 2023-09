Prefeitura de Manaus (AM) promove ação de fiscalização na Avenida Cyrillo Neves

Quatro veículos foram autuados por irregularidades de trânsito

VINICIUS DE OLIVEIRA

Agentes da Prefeitura de Manaus (AM), por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizaram uma operação de fiscalização na Avenida Cyrillo Neves, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, no último final de semana.

A ação teve como intuito combater irregularidades em serviços do transporte coletivo, principalmente por conta do local dar acesso à ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como ponte Rio Negro, além de servir como ponto de táxi, que também passou por vistoria.

Ao fim da operação, quatro veículos foram autuados pelos fiscais do IMMU por irregularidades de trânsito.

“É importante reforçar que as fiscalizações são voltadas a todos os modais de transporte e sempre visando a melhoria dos serviços”, disse Edinaldo Castro, diretor de Transporte do IMMU.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte