Nortran, do transporte coletivo de Porto Alegre, tem aprovação de R$ 13,8 milhões do Refrota para compra de ônibus

Financiamento do Governo Federal será realizado pelo BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

ALEXANDRE PELEGI

A Nortran, do Grupo Mob Transportes de Porto Alegre (RS), teve seu proposta de aquisição de ônibus novos para o transporte coletivo da capital gaúcha selecionada pelo Refrota, programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano.

O valor de financiamento aprovado é de R$ 13.806.350,00 e será operacionalizado pelo BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

A Portaria nº 1.105, que divulgou a seleção da proposta, apresentada no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró – Transporte) Setor Privado, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (04 de setembro de 2023).

Com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, o programa, de acordo com o Ministério das Cidades, “tem como objetivo ampliar a eficiência dos prestadores de serviço de mobilidade urbana e com isso melhorar a qualidade de vida da população por meio da aquisição de ônibus”.

A Nortran foi fundada em 1984 com a compra da parte urbana da Soul e a fusão das empresas Educandário, Nossa Senhora do Trabalho e São João.

Segundo o site da empresa, a Nortran possui atualmente uma frota com 158 veículos, com idade média de 4 anos e aproximadamente 800 colaboradores efetivos que atendem 2 milhões de clientes ao mês.

O Refrota atualmente trabalha com taxa de juros de 6% ao ano, e exige uma contrapartida mínima de 5% do valor do investimento.

O prazo de amortização é de até 20 anos, com prazo de carência de até 48 meses contados a partir da assinatura do contrato.

A taxa diferencial de juros é de até 2%, com a taxa de risco de crédito de até 1%.

Podem pleitear recursos do Refrota:

= empresas privadas, participantes de consórcios e sociedades de propósito específico que detenham a concessão ou a permissão do transporte público coletivo urbano ou de serviços associados;

= empresas privadas que possuam projetos ou investimentos em mobilidade urbana, em desenvolvimento urbano ou em modernização tecnológica urbana, desde que autorizadas pelo poder público respectivo; e

= empresas participantes de consórcios e sociedades de propósito específico que detenham a concessão ou autorização para a exploração de infraestruturas de transportes como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos ou aeroportos, para a realização de intervenções que contribuam para a mobilidade urbana da região.

