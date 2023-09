No Rio de Janeiro, MOBI-Rio fecha estação Rio 2 do Corredor Transcarioca do BRT durante obras da pista exclusiva

Serviço não funciona somente no sentido Alvorada

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pela operação do sistema BRT na capital, anunciou o fechamento da Estação Rio 2 do Corredor Transcarioca para obras de revitalização a partir desta segunda-feira, 04 de setembro de 2023.

Os passageiros devem ficar atentos, pois o serviço não funciona somente no sentido Alvorada.

Durante as obras o piso da pista exclusiva será substituído.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte