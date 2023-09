Marcopolo é destaque no ranking das 1.000 Maiores Empresas do Brasil

A Marcopolo, multinacional brasileira focada no desenvolvimento de soluções para a mobilidade sustentável no transporte de passageiros, se destacou no Ranking das 1.000 Maiores Empresas do País, do jornal Valor Econômico. A companhia obteve o sexto lugar no setor de Veículos e foi a 49ª maior da região Sul do Brasil.

“O resultado e a evolução que tivemos, subindo 40 posições em relação ao ranking anterior, demonstra e valoriza nossa estratégia focada na inovação, novas tecnologias, eficiência e sustentabilidade”, destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo. “Com certeza, o desenvolvimento do Attivi Integral, ônibus 100% elétrico, e a diversificação em novos modais, como o metroferroviário com a Marcopolo Rail, colaboraram para esse desempenho”, explica.

No ranking das 1.000 mil maiores empresas do País, a Marcopolo ficou na 227ª colocação. Além do ranking geral, a companhia destacou-se nas seguintes categorias.

– 3º lugar em Cobertura de Juros

– 3º Lugar em Rentabilidade

– 4º lugar em Alavancagem Financeira

– 4º lugar em Margem de EBITDA

– 6º lugar no Setor

– 8º lugar em Evolução da Receita Líquida

Em sua 23ª edição, o Valor 1000 traz rankings comparáveis e critérios modernos de avaliação financeira do desempenho, como geração de valor medida pela margem Ebitda e a gestão do endividamento das empresas. Os conceitos permitem avaliar as ações estratégicas de longo prazo das empresas, cujos resultados nem sempre aparecem no lucro das companhias.

Os dados que compõem os rankings presentes em Valor 1000 são obtidos preferencialmente dos balanços consolidados das empresas, o que permite mostrar com maior clareza o porte das grandes companhias e instituições financeiras do país. Os critérios empregados por Valor 1000 são homologados pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e têm a chancela da Serasa Experian – ambas parceiras na publicação.