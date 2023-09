Gontijo, Catarinense, Expresso Transporte e Real são autorizadas pela ANTT a implantar linhas e seções

Agência atendeu também ao pedido de 14 empresas para o transporte interestadual em regime de fretamento

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicou decisões nesta segunda-feira, 04 de setembro, no Diário Oficial da União, atendendo à solicitação de empresas para o transporte regular e por fretamento.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 514: Deferir o pedido da Expresso Transporte Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha CURITIBA (PR) – RIBEIRÃO PRETO (SP), prefixo 09-0567-60, com as seções de CAMPINAS (SP) e LIMEIRA (SP) para CURITIBA (PR).

Decisão Supas nº 509: Deferir o pedido da Empresa Gontijo de Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço conforme descrito abaixo:

I – suprimir a linha PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 20-0019-00; e

II – implantar a linha GARANHUNS (PE) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 04-0070-00, com as seguintes seções:

a) de GARANHUNS (PE) para RIO DE JANEIRO (RJ) e SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP);

b) de BOM CONSELHO (PE) para RIO DE JANEIRO (RJ);

c) de PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL), SANTANA DO IPANEMA (AL), PAULO AFONSO (BA), JEREMOABO (BA), RIBEIRA DO POMBAL (BA), CRUZ DAS ALMAS (BA), SANTO ANTONIO DE JESUS (BA) e GANDU (BA) para RIO DE JANEIRO (RJ) e SÃO PAULO (SP);

d) de CÍCERO DANTAS (BA), CIPÓ (BA), INHAMBUPE (BA), ALAGOINHAS (BA) para SÃO PAULO (SP); e

e) de UBAITABA (BA), ITABUNA (BA), EUNAPOLIS (BA), TEIXEIRA DE FREITAS (BA), SÃO MATEUS (ES), LINHARES (ES) para RIO DE JANEIRO (RJ), SÃO PAULO (SP) e CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ).

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 516: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de GOIÂNIA (GO) e UBERABA (MG) para SÃO PAULO (SP), na linha GOIÂNIA (GO) – GUARULHOS (SP), prefixo 12-0558-00.

Decisão Supas nº 517: Deferir o pedido da Auto Viação Catarinense Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha ARARANGUÁ (SC) – SÃO PAULO (SP), prefixo 16-0215-30, com as seções de SÃO PAULO (SP) para CRICIÚMA (SC), IMBITUBA (SC), LAGUNA (SC), TIJUCAS (SC) e TUBARÃO (SC).

Decisão Supas nº 515: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. PASSOS EXPRESS LTDA

. PEQUI VIAJANTE LTDA

. PONTUAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

. RS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. SAD – TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

. SILOTUR TURISMO LTDA

. SILVANO KURPEL LTDA

. TURISMO FERNANDES CRUZ LTDA

. VALETUR TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

. VIP CAR SERVICE BH LTDA

. LOCAVEL TURISMO LTDA

. WALDIR ELICKER LTDA

. WALKER ADVENTURE LTDA

. ZEZINHO TURISMO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Decisão Supas nº 462, de 14 de agosto de 2023, publicada no DOU nº 156, de 16 de agosto de 2023, seção 1, pág. 99,

Onde se lê:

“Art. 2º Autorizar a paralisação dos mercados de VILA RICA (MT), CONFRESA (MT), PORTO ALEGRE DO NORTE (MT), CANA BRAVA DO NORTE (MT), QUERÊNCIA (MT), RIBEIRÃO CASCALHEIRA (MT), CANARANA (MT), ÁGUA BOA (MT) e NOVA XAVANTINA (MT) para RIO VERDE (GO), CAÇU (GO), ITAJÁ (GO), CASSILÂNDIA (MS), PARANAÍBA (MS), APARECIDA DO TABOADO (MS), SANTA FÉ DO SUL (SP), JALES (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), VOTUPORANGA (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), CATANDUVA (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP) e SÃO PAULO (SP), na Licença Operacional – LOP de número 75”

Leia – se:

“Art. 2º Autorizar a paralisação dos mercados indicados abaixo, na Licença Operacional – LOP de número 75.

I – de VILA RICA (MT), CONFRESA (MT), PORTO ALEGRE DO NORTE (MT), CANA BRAVA DO NORTE (MT), RIBEIRÃO CASCALHEIRA (MT), CANARANA (MT), ÁGUA BOA (MT) e NOVA XAVANTINA (MT) para RIO VERDE (GO), CAÇU (GO), ITAJÁ (GO), CASSILÂNDIA (MS), PARANAÍBA (MS), APARECIDA DO TABOADO (MS), SANTA FÉ DO SUL (SP), JALES (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), VOTUPORANGA (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), CATANDUVA (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), JUNDIAÍ (SP) e SÃO PAULO (SP); e

II – de QUERÊNCIA (MT) para RIO VERDE (GO), CAÇU (GO), ITAJÁ (GO), CASSILÂNDIA (MS), PARANAÍBA (MS), APARECIDA DO TABOADO (MS), SANTA FÉ DO SUL (SP), JALES (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), VOTUPORANGA (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), CATANDUVA (SP), ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP) e JUNDIAÍ (SP).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes