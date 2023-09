Emplacamentos de ônibus registram alta de 33,24% entre janeiro e agosto, aponta Fenabrave

Ainda estão sendo licenciadas as antecipações de compras do ano passado por empresários que tentaram escapar dos preços maiores do Euro 6

Os emplacamentos de ônibus no Brasil acumularam alta de 33,24% entre janeiro e agosto de 2023, com 17.053 unidades, na comparação com semelhante período de 2022, quando foram licenciados 12.799 coletivos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que reúne representantes das montadoras, concessionárias e revendedores.

O resultado é porque ainda estão sendo licenciadas as antecipações de compras do ano passado por empresários que tentaram escapar dos preços maiores do Euro 6, tecnologia de restrição de emissões de poluição para veículos a diesel de grande porte, que se tornou obrigatória a partir de janeiro de 2023 para a produção.

No entanto, ainda podem ser vendidos e licenciados ônibus e caminhões de tecnologia anterior (Euro 5), que são cerca de 30% mais baratos.

Por parte destes ônibus licenciados ser formada por unidades Euro 5 remanescentes, na medida em que o ano vai avançando, o ritmo de emplacamento tende a cair.

Prova disso é que, ainda segundo a Fenabrave nesta segunda (04), o mês de agosto de 2023 foi bem mais tímido que agosto de 2022.

Em agosto deste ano, foram emplacadas 1.871 unidades, quantidade 8,73% menor que o total de 2.050 ônibus licenciados no mercado nacional em agosto do ano passado.

O que explica esta antecipação de compra ainda surtir efeitos nos emplacamentos acumulados do primeiro semestre, é que existe um tempo de três a seis meses entre a compra de um ônibus, produção do chassi, encarroçamento e, por fim, licenciamento.

Chassis e carrocerias são comprados com fornecedores diferentes. Primeiro é fabricado o chassi em São Bernardo do Campo/SP (Mercedes-Benz e Scania), Curitiba/PR (Volvo), Campinas/SP (BYD), Sete Lagoas/MG (Iveco), Resende/RJ (Volkswagen) ou Caxias do Sul/RS (Agrale e Volare).

Depois de já pronto, este mesmo chassi é transportado até Caxias do Sul/RS (Marcopolo/Volare), São Mateus/ES (Marcopolo), Botucatu/SP (Caio e Irizar), Cascavel/PR (Mascarello), Erechim/RS (Comil), Flores da Cunha/RS (EMA – Maxibus Carrocerias e Equipamentos Ltda) ou São Marcos/RS (BepoBus).

Nas encarroçadoras os ônibus são finalizados. Porém, em muitos casos são necessários equipamentos, como de bilhetagem, câmeras, etc, que são instalados em locais próprios ou nas garagens.

RANKING DE MARCAS:

O ranking de marcas de ônibus tem poucas mudanças no topo há anos, com a Mercedes-Benz liderando, seguida de Volkswagen e Marcopolo (que inclui os miniônibus produzidos pela Volare, vendidos já montados).

Os números se referem ao acumulado entre janeiro e julho de 2023, algumas marcas incluem minibus e vans.

1º MERCEDES-BENZ: 9.653 ônibus – 56,61% de participação no mercado.

2º VOLKSWAGEN: 3.436 ônibus – 20,15% de participação no mercado.

3º MARCOPOLO: 2.39 ônibus – 14,06% de participação no mercado.

4º IVECO: 636 ônibus 3,73% de participação no mercado

5º. VOLVO: 552 ônibus – 3,24% de participação no mercado.

6º SCANIA: 225 ônibus – 1,32% de participação no mercado.

7º AGRALE: 123 ônibus – 0,72% de participação no mercado.

8º INDUSCAR: 23 veículos: – 0,13% de participação no mercado

9º LVTONG: 4 veículos – 0,03% de participação no mercado

10º HIGER: 1 ônibus: 0,01% de participação no mercado.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes