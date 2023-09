CCR Autoban espera 917 mil veículos em trânsito nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante feriado desta semana

Fluxo de veículo será monitorado 24 horas por dia pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e a Polícia Militar

VINICIUS DE OLIVEIRA

A CCR AutoBAn estima cerca de 917 mil veículos trafegando pelas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o feriado da Independência nesta semana, entre os dias 06 e 10 de setembro.

O trânsito será monitorado por 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego.

A concessionária prevê que os seguintes horários terão a maior movimentação nas vias: quarta-feira (06/09) das 16h às 20h, quinta-feira (07/09) das 9h às 13h, e domingo (10/09) das 11 às 21h.

Tanto na quinta como no domingo, a Operação Caminhão orienta a viagem dos caminhoneiros à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) utilizando a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes.

