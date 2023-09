Acidente entre van e caminhão deixa nove pessoas feridas na BR-369, em Corbélia (PR)

Os passageiros da Van estavam voltando de atendimento médico, em Cascavel, na tarde desta segunda-feira (4)

MICHELLE SOUZA

De acordo com testemunhas, o caminhão carregado com mais de 30 toneladas de arroz, saiu do Paraguai e tinha como destino a Capital Paulista. Ele teria reduzido a velocidade na pista por causa de uma lombada mas a Van que estava logo atrás não consegiu parar e atingiu a traseira da carreta.

O acidente foi bem próximo do trevo para acesso de Penha, distrito de Corbélia. O trânsito na pista ficou interditado por algumas horas e os veículos precisaram ser desviados para marginal.

A van pertence a Secretaria de Saúde do município de Moreira Sales , no oeste Paranaense e voltava para a cidade após os pacientes terem passado por atendimento médico em Cascavel.

No micro-ônibus havia nove passageiros, entre eles um bebê de 6 meses e mais o motorista. Todos foram encaminhados para unidades de saúde para avaliação.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte