VÍDEO: Acidente entre ônibus da Expresso Guanabara e carreta deixa mortos em Goiás

Batida ocorreu na noite deste sábado em Formosa (GO)

ADAMO BAZANI

Um ônibus da Expresso Guanabara e uma carreta bateram por volta de 20h30 no km 35, próximo ao Bisnau, na BR-020, zona rural de Formosa, em Goiás, neste sábado, 02 de setembro de 2023.

De acordo com os Bombeiros, ao menos duas pessoas morreram na colisão.

Outras 26 pessoas ficaram feridas.

O coletivo da Guanabara tinha saído de Barreiras (BA) e seguia para o Brasília (DF).

De acordo com as informações passadas à Polícia Rodoviária Federal pelo motorista do ônibus, o condutor da carreta quis fazer uma ultrapassagem irregular, invadiu a pista do coletivo e não conseguiu retornar a tempo de retornar para a sua faixa atingindo o coletivo de frente.

A carreta tombou e teve um princípio de incêndio.

No ônibus havia 46 passageiros.

Confira o comunicado emitido pela empresa Expresso Guanabara:

“A Guanabara comunica que neste sábado (02/09), por volta de 20h30, houve um acidente envolvendo um de seus veículos (Placa PNG 8973) na BR 020, próximo ao distrito de Bezerra, município de Formosa (GO). O veículo fazia a linha Goiânia – João Pessoa e estava com 46 passageiros a bordo, tendo partido da cidade de origem às 12h.

Segundo imagens da câmera do ônibus e de acordo com testemunhas, a carreta envolvida no acidente forçou uma ultrapassagem sobre outra carreta, invadindo a mão de direção do ônibus e provocando a colisão. Duas pessoas morreram.

Quando tomou ciência do fato, a Guanabara enviou de imediato uma força-tarefa ao local para prestar toda a assistência às vítimas. Os passageiros liberados seguiram viagem em outro veículo da empresa.

A Guanabara se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que está colaborando com os órgãos competentes para a completa elucidação do acidente.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes