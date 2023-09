Petrópolis (RJ) reforça linha de ônibus da Turp neste domingo (02) para o evento Fama Festival

Linha 700 – Terminal Itaipava será ampliada para atender aos passageiros que vão se deslocar ao evento que acontecerá no Parque de Exposições

ALEXANDRE PELEGI

Os moradores de Petrópolis (RJ) que forem para o Fama Festival, evento previsto para acontecer no Parque de Exposições neste domingo, 02 de setembro de 2023, contarão com mais ônibus.

A empresa Turp Transporte vai reforçar a operação da linha 700 – Terminal Itaipava.

A operadora ficará atenta para o acréscimo imediato na operação, de acordo com a demanda.

Ao longo do dia a previsão é de viagens saindo dos terminais, tanto do Centro, como também de Itaipava, a cada 12 minutos, durante o horário do evento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes