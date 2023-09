Manaus (AM) terá esquema especial de trânsito durante semana do festival #SouManaus Passo a Paço 2023

Múltiplas linhas de ônibus irão circular após a meia-noite para atender público do evento

VINICIUS DE OLIVEIRA

De terça a quinta-feira, 05 a 07 de setembro de 2023, a cidade de Manaus (AM) terá alterações no esquema de transportes para atender o público que irá acompanhar o festival #SouManaus Passo a Paço 2023.

As seguintes linhas de ônibus farão uma viagem extra após a meia-noite: 101, 112, 121, 126, 214, 219, 227, 321, 356, 422, 443, 500, 540, 560, 612, 640, 652, 676, 448, 440 e 706.

Neste período noturno, outros 22 coletivos de apoio irão operar caso a demanda do público saindo da praça da Saudade seja elevada.

A partir das 19h, na região do centro comercial, parte das linhas que trafegam pela rua Epaminondas, oriundas das avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, farão desvio na praça da Saudade, seguindo pela rua Ferreira Pena, Silva Ramos (ao lado do prédio do Tribunal Regional do Trabalho – TRT), Tarumã, Getúlio Vargas (no sentido bairro-Centro), dobrando à esquerda na avenida 7 de Setembro, novamente à esquerda na avenida Joaquim Nabuco. A partir da Joaquim Nabuco, as linhas em direção ao Terminal 1 (Constantino Nery) dobram à esquerda na Leonardo Malcher e as linhas em direção a Djalma Batista seguem pela Joaquim Nabuco em seu itinerário normal.

No caso das linhas 002, 447, 535, 600, 602, 611, 612, 616 e 713, que atendem a avenida Tarumã, os ônibus seguem normais até avenida Epaminondas e depois ruas Simão Bolivar, Ferreira Pena, Silva Ramos, avenidas Tarumã, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco e novamente avenida Tarumã, para depois retomar o itinerário normal.

As linhas 004, 457, 461, 507, 515, 517, 604, 606, 608, 610, 619, 621, 650, 651, 708 e 711, do Terminal de Integração da Cachoeirinha 2, seguirão normalmente pela Leonardo Malcher e depois pela avenida Getúlio Vargas, e entram à esquerda na avenida 7 de Setembro, para continuar o itinerário normal.

Pontos de ônibus adicionais funcionarão na avenida Getúlio Vargas, no sentido da avenida Tarumã em direção à avenida 7 de Setembro, a partir das 19h.

As linhas 625,704,705,706 seguem pela avenida Floriano Peixoto e dobram à direita na avenida 7 de Setembro, voltando depois ao itinerário normal. Já as linhas 112 e 129 seguem pelas ruas Alexandre Amorim, 10 de Julho, avenidas Getúlio Vargas e avenida 7 de Setembro, circulando então no itinerário normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte