Feriado do Dia da Independência: circulação de metrô, trens metropolitanos e ônibus intermunicipais vão ter mudanças

Transportes Metropolitanos terão operação especial para esta quinta-feira (07/09)

MICHELLE SOUZA

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai atender os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo. Para facilitar o retorno das pessoas que ao longo do dia vão se dirigir ao Autódromo de Interlagos, a companhia vai manter trens circulando e todas as 57 estações abertas para desembarque durante a madrugada da sexta-feira, dia 8. O intervalo entre os trens vai ser ajustado para atender a demanda de passageiros.

O Metrô vai funcionar com a frota que é usada nos fins de semana, e com monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) para colocar mais trens, em caso de necessidade. A operação vai funcionar até à meia-noite para embarque e desembarque, depois desse horário, a empresa vai trabalhar com oferta ininterrupta de viagens para o desembarque de todos os passageiros.

Tanto na CPTM quanto no Metrô, a partir das 4h e das 4h40, da sexta-feira (08/09), às estações serão reabertas para entradas e a oferta de trens e os intervalos programados serão os mesmos realizados nos dias úteis.

Já as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte vão seguir a mesma programação de viagens praticadas aos domingos. Para mais informações sobre horários de partida e itinerários acessar o site http://www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da empresa, disponível para iOS e Android.

Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque com bicicletas é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque das bikes no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem. Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte