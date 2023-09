Faixas de ônibus nas zonas Leste e Norte de São Paulo serão entregues nesta segunda-feira (04)

Vias estão localizadas na Avenida Nordestina e Rua Ribeiro Morais

VINICIUS DE OLIVEIRA

Será entregue nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, a entrega das faixas de ônibus na Avenida Nordestina, na Zona Leste, e na Rua Ribeiro Morais, na Zona Norte, pela Prefeitura de São Paulo.

A faixa na via Ribeiro Morais terá 920 metros de extensão no sentido bairro, beneficiando a circulação de 14 linhas de ônibus da região. No caso da avenida localizada em São Miguel, serão 150 metros de extensão, também no sentido bairro, utilizados por quatro linhas.

A SPTrans estima que as melhorias irão beneficiar cerca de 34 mil passageiros por dia.

As obras integram o Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que ainda irá criar um total de 50 km de faixas para coletivos até o fim de 2024.

Entre 2021 e o atual momento da capital, já foram implantados 42,7 km de faixas de ônibus, o que equivale a 85,4% do previsto no projeto da prefeitura.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte