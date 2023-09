VÍDEO: Engavetamento na BR-277 em Balsa Nova (PR) deixa ao menos seis mortos neste sábado (02)

Ônibus que transportava equipe sub-17 do Londrina Esporte Clube foi um dos veículos envolvidos no acidente

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde deste sábado, 02 de setembro de 2023, múltiplos veículos se envolveram em um engavetamento no km 136 da BR-277 em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Um dos veículos atingidos foi um ônibus da Marcopolo que transportava a equipe sub-17 do Londrina Esporte Clube.

O acidente ocorreu em um local próximo ao distrito de São Luiz do Purunã, e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos seis pessoas morreram.

A PRF também informou que a estrada estava bloqueada no sentido Curitiba até as 18h45, não havendo previsão de liberação da via.

Testemunhas relataram que havia um clima chuvoso na região durante o ocorrido.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte