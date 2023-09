Vereadores de Fortaleza (CE) aprovam PPP para gestão de terminais e corredores de ônibus da capital

7 terminais fechados

Antônio Bezerra

Conjunto Ceará

Lagoa

Messejana

Papicu

Parangaba

Siqueira

3 terminais abertos

Coração de Jesus

José Walter

Washington Soares

2 corredores estruturados

Antônio Bezerra-Centro

Messejana-Centro

Consulta e audiência pública

A Prefeitura de Fortaleza realizou, no dia 13 de julho, consulta e audiência pública em formato virtual sobre a concessão dos terminais e corredores estruturados. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), recebendo contribuições da população, com sugestões e questionamentos.

Edital

O edital, que prevê o formato de concorrência pública para selecionar o vencedor, irá adotar o critério de julgamento, combinando a apresentação da melhor proposta técnica e menor valor a ser paga pela Prefeitura.

As medidas propostas, as obras de intervenções imediatas serão concluídas 180 dias após a assinatura do contrato. Já as obras de requalificação contam com o cronograma delineado dentro de 48 meses, garantindo a Implantação e Certificação ISO 14001 – Gestão Ambiental.

