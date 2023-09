Tribunal de Contas avalia qualidade do transporte público em Araucária (PR)

Esta é a quarta auditoria realizada neste ano em grandes cidades, como São José dos Pinhais, Maringá e Curitiba

ALEXANDRE PELEGI

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) está com uma equipe de servidores em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, realizando uma auditoria presencial no serviço de transporte público coletivo do município.

Durante a semana, os auditores deverão entrevistar aproximadamente 400 usuários do sistema de transporte de Araucária.

Esta é a quarta auditoria realizada neste ano no sistema de transporte de grandes cidades do Estado.

As anteriores aconteceram em São José dos Pinhais (também na Região Metropolitana de Curitiba), em maio; Maringá (Norte do Estado), em junho; e Curitiba, em julho.

As próximas cidades a receber a auditoria são Guarapuava (Centro-Sul), no final de setembro; e Paranaguá (Litoral), no final de outubro.

Em nota, o TCE-PR afirma que o objetivo é avaliar a qualidade do serviço que está sendo prestado à população.

Após analisar documentos – etapa que foi realizada ainda no Tribunal -, os auditores de controle externo se reuniram com os gestores do sistema, para apurar detalhes do planejamento e da gestão do transporte, incluindo a área relativa à tecnologia da informação.

“Um dos pontos mais importantes é o controle da bilhetagem eletrônica, hoje o coração do sistema, porque gera todos os dados e informações usados para gerir o transporte“, explica Fernando Matheus da Silva, gerente do PAF 2023 – Transporte Coletivo.

Os auditores avaliam a acessibilidade dos terminais e dos pontos de parada de ônibus, o que inclui o rebaixamento de calçadas e a qualidade do calçamento e sua adequado para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

As equipes visitam ainda as garagens das empresas de ônibus, onde verificam as condições físicas de funcionamento dos veículos e a acessibilidade, como campainha, elevador para cadeirante e adesivos com informações obrigatórias.

Outro ponto aferido é se os itinerários dos ônibus estão identificados de forma adequada nos veículos, pontos e terminais.

Outra item verificado é a divulgação do serviço, se é feita de forma ampla nos meios de contato com a ouvidoria do sistema, para receber reclamações.

A atuação de equipes multidisciplinares faz parte do programa AuditaTC, iniciativa lançada neste ano que estimula profissionais de todas as áreas do Tribunal de Contas a participarem diretamente da fiscalização, função primordial de um órgão de controle externo. Os trabalhos de campo são sempre acompanhados por pelo menos um servidor da CAUD, que coordena o processo de auditoria.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes