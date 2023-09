Transporte coletivo de Porto Alegre (RS) terá acréscimo de 35 viagens em dias úteis a partir de segunda-feira (04)

Reforço ocorrerá em cinco linhas do sistema de ônibus da capital

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Porto Alegre informa que partir desta segunda-feira, 4 de setembro de 2023, fará o acréscimo de 35 viagens em cinco linhas do transporte coletivo.

O objetivo, de acordo com o Executivo, é melhorar a frequência e qualificar o atendimento ao usuário.

O reforço ocorrerá nas linhas B55 (Protásio/ Humaitá), B56 (Passo das Pedras/ Aeroporto), 659 (Ingá), 665 (Planalto/Sabará), 756 – Passo das Pedras/ Sertório.

Já o itinerário do T11 passa a ser realizado inteiramente pela Carris.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit.

Para o secretário de Mobilidade Urbana em exercício, Matheus Ayres, esta mudança ocorre graças ao Mais Transporte. “Nossos técnicos avaliaram principalmente a demanda de passageiros e, em sua maioria, promoveram uma redução no intervalo das viagens para dar mais conforto aos usuários do transporte”, destaca Ayres.

SEM COBRADOR

Nessa sexta-feira (1º) a prefeitura publicou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) resolução que autoriza a operação da linha T2 sem cobrador.

A mudança será a partir da segunda-feira, dia 4.

Com mais esta linha, o percentual de retirada de profissionais soma 49,5% do quadro, com previsão de chegar a 50% dos cobradores até o fim deste ano.

“A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque”, diz nota da prefeitura.

Linhas com reforço nas viagens

B55 – Protásio/Humaitá: mais sete viagens, passando de 55 para 62;

B56 – Passo das Pedras/Aeroporto: mais quatro viagens, de 36 para 40;

659 – Ingá: oito viagens a mais, saindo de 89 para 97;

665 – Planalto/Sabará: aumento de oito viagens, de 94 para 102;

756 – Passo das Pedras/Sertório: mais oito viagens, indo de 76 para 84.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes