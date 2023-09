Presidente Prudente (SP) amplia postos de recarga de passes do transporte coletivo

Cartões eram abastecidos ou reabastecidos somente no guichê do Terminal Urbano, na área central da cidade

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública de Presidente Prudente (Semob) solicitou á empresa SOU Prudente, que presta o serviço de transporte coletivo, para ampliar os pontos para recarga de passes.

Até então, os cartões de passe eram abastecidos ou reabastecidos somente no guichê do Terminal Urbano, na área central da cidade.

A SOU Prudente atendeu à prefeitura, e já deixou o serviço disponível em mais seis pontos, beneficiando diferentes regiões da cidade.

De acordo com a prefeitura, a ampliação dos pontos permite realizar a recarga nestes locais com cartão de crédito, débito ou dinheiro. Já no Terminal Urbano, o pagamento dos passes só pode ser realizado em dinheiro.

O assessor de secretaria da Semob, Ademir de Luna, os pontos de recarga em diferentes regiões da cidade e com outras opções de pagamento estavam sendo pleiteadas pela Semob há algum tempo.

Veja os locais e endereços:

– Parque Furquim: Van Gás – Rua Alvino Gomes Teixeira, 4288;

– Jardim Eldorado: Global Papelaria e Presentes – Avenida Paulo Marcondes, 778;

– Brasil Novo: LM Eletrônicos e Variedades – Rua Maria Guevara Branco, 240;

– Joao Domingos Netto: La Tem Papelaria e Presentes – Rua Pedro Henares Cuerdas, 421;

– Parque Cedral: Max Farma Jequitibás – Rua Altair de Senna, 833;

– Humberto Salvador: Max Farma Jardim Humberto – Avenida João Domingos, 415.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes