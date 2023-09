Prefeitura de Belo Horizonte anuncia acréscimo de 114 viagens ao transporte coletivo

Serão 110 novas partidas nos dias úteis e quatro nos fins de semana já a partir desta segunda-feira (04)

MICHELLE SOUZA

O transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) ganhará acréscimo de 114 viagens em 34 linhas.

A informação é da prefeitura da capital mineira, que afirma que serão 110 novas partidas nos dias úteis e quatro nos fins de semana.

Nos dias úteis, 62% dos acréscimos das viagens foram feitos nos horários de pico.

De acordo com nota da Administração Municipal, os acréscimos de viagens levam em consideração as contribuições da população. A prefeitura pede que os usuários registrem suas solicitações por meio do PBH APP, pelo WhatsApp (31) 98472-5715 ou no Portal de Serviços.

“Além da linha, é necessário que o passageiro informe o número do veículo e horário da ocorrência para melhor direcionar a equipe de fiscalização. Todas as reclamações são devidamente apuradas, enviadas às concessionárias para a resolução dos problemas e também são utilizadas para revisão e melhorias nos quadros de horários das linhas”, informa a prefeitura.

A prefeitura esclarece que exigiu contrapartidas das empresas de ônibus como condição para p pagamento de subsídio. Dentre essas exigências estão mais viagens, qualidade dos veículos e respeito ao quadro de horários.

“Se os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte não forem atendidos para cada viagem, não haverá o pagamento da remuneração complementar às concessionárias”, diz a prefeitura.

Equipes da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) e da BHTrans fazem o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das viagens nas estações, nos pontos finais das linhas e por meio do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

Este incremento de viagens é mais um realizado após a sanção da Lei 11.458/23.

Em julho, foram acrescidas 155 novas viagens aos sábados e 185 novas viagens nos dias úteis. E no começo de agosto foram mais 133 novas viagens em 19 linhas também nos dias úteis. Até o final deste ano as empresas terão que fazer um incremento de 10% nas viagens, saltando das atuais 21.700 para 23.870. Haverá ainda mais alterações em viagens e mudanças em quadro de horários, itinerário ou criação de novas linhas. Além disso, 420 novos veículos serão inseridos na frota até o final do ano.

O novo quadro de horários dos ônibus poderá ser acessado on-line: https://portalbhtrans.pbh.gov.br/quadrodehorario

Confira a relação das novas viagens por linha:

Segunda-feira (4): 85 viagens

– 30 (ESTAÇÃO DIAMANTE/CENTRO) – 1 nova viagem;

– 33 (ESTAÇÃO BARREIRO/CENTRO-HOSPITAIS) – 1 nova viagem;

– 61 (ESTAÇÃO VENDA NOVA/CENTRO-DIRETA) – 7 novas viagens;

– 67 (ESTAÇÃO VILARINHO/SANTO AGOSTINHO VIA CARLOS LUZ) – 1 nova viagem;

– 330 (ESTAÇÃO BARREIRO/INDEPENDÊNCIA) – 4 novas viagens;

– 503 (ESTAÇÃO SÃO GABRIEL/ APARECIDA/ SANTA ROSA) – 2 novas viagens;

– 504 (ESTAÇÃO SÃO GABRIEL/SANTA ROSA/APARECIDA) – 3 novas viagens;

– 618 (ESTAÇÃO PAMPULHA/JARDIM LEBLON) – 2 novas viagens;

– 627 (ESTAÇÃO VENDA NOVA/MANTIQUEIRA) – 2 novas viagens;

– 737 (ESTAÇÃO VILARINHO/JAQUELINE) – 1 nova viagem;

– 823 (ESTAÇÃO SÃO GABRIEL/BAIRRO VITÓRIA) – 5 novas viagens;

– 1502 (VISTA ALEGRE/GUARANI) – 7 novas viagens;

– 2151 (VISTA ALEGRE/SERRA) – 6 novas viagens;

– 2152 (SALGADO FILHO/CRUZEIRO VIA SAVASSI) – 2 novas viagens;

– 4031 (SANTA MARIA/HOSPITAIS) – 1 nova viagem ;

– 4032 (CAIÇARA/SAVASSI/PÇA. DA LIBERDADE) – 2 novas viagens;

– 4033 (CAMARGOS/CENTRO) – 1 nova viagem;

– 4034 (NOVO DOM BOSCO/SAVASSI VIA PADRE EUSTÁQUIO) – 6 novas viagens;

– 4113 (BOM JESUS/BELVEDERE) – 7 novas viagens;

– 4201 (ALTO CAIÇARA/NOVA CINTRA) – 1 nova viagem;

– 4405 (COQUEIROS) – 2 novas viagens;

– 5033 (SANTA TEREZINHA/PRAÇA DA LIBERDADE VIA TANCREDO NEVES) – 1 nova viagem;

– 5102 (UFMG/SANTO ANTÔNIO) – 2 novas viagens;

– 6350 (ESTAÇÃO VILARINHO/ESTAÇÃO BARREIRO VIA ANEL RODOVIÁRIO) – 2 novas viagens;

– 8108 (CIDADE NOVA/SAVASSI ) – 5 novas viagens;

– 8203 (RENASCENCA/BURITIS) – 4 novas viagens;

– 8405 (PALMARES/BELA VISTA) – 5 novas viagens;

– 4403A (ZOOLÓGICO VIA SERRANO) – 2 novas viagens;

Terça-feira (5): 25 viagens

– 617 (ESTAÇÃO PAMPULHA/PIRATININGA VIA RIO BRANCO) – 12 novas viagens;

– 4107 (ALTO CAIÇARA/SERRA) – 2 novas viagens;

– 4108 (PEDRO II/MANGABEIRAS) – 5 novas viagens;

– 9407 (ALTO VERA CRUZ/DOM BOSCO_ – 6 novas viagens.

Sábados e domingos: 4 viagens

– 6350 (ESTAÇÃO VILARINHO/ESTAÇÃO BARREIRO VIA ANEL RODOVIÁRIO) – 1 nova viagem aos sábados;

– 62 (ESTAÇÃO VENDA NOVA/SAVASSI VIA HOSPITAIS) – 3 novas viagens aos domingos

Michelle Souza, para o Diário do Transporte