Prefeito de Natal sanciona lei que isenta ISS de empresas do transporte público

Projeto da prefeitura aprovado pela Câmara visa promover incentivos às empresas de ônibus e aos permissionários do serviço de transporte até 2024

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, sancionou nessa sexta-feira, 01 de setembro de 2023, lei aprovada pela Câmara que concede isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresas que operam no transporte coletivo da capital potiguar.

O texto recebeu quatro vetos, como a condição de vincular o benefício fiscal à empresas ao não reajuste tarifário.

Com a sanção da lei, a isenção da cobrança do ISSQN vale desde de 1º de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2024.

Apesar de vetar a exigência de congelar a tarifa durante este período, o benefício fiscal concedido às empresas condiciona o aporte de contrapartida do Governo do Estado, que deverá isentar o ICMS sobre os combustíveis utilizados no transporte da cidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Câmara Municipal de Natal (RN) aprovou em segunda discussão o Projeto de Lei 401/2023 no dia 17 de agosto. (Relembre)

O PL encaminhado pela prefeitura recebeu a maioria dos votos a favor e apenas três votos contrários. Foram colocadas cinco emendas à redação final, com destaque para a emenda coletiva que estabeleceu o congelamento no valor da tarifa enquanto durar a isenção do ISSQN. Esta emenda foi vetada pelo prefeito.

O objetivo da administração municipal é promover incentivos às empresas de ônibus e aos permissionários do serviço de transporte coletivo até 2024.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes