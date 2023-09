Macapá (AP) finaliza chamamento para complementar frota do transporte coletivo e assina com nova empresa

Operação ganhará mais 40 ônibus que serão trazidos pela empresa Deciclo

ALEXANDRE PELEGI

O transporte coletivo de Macapá (AP) terá mais uma empresa a partir da agora.

Nessa sexta-feira, 01 de setembro de 2023, a procuradora CTMac (Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá), Patrícia Almeida, divulgou a novidade em entrevista à imprensa regional.

Trata-se da empresa Deciclo, de Mato Grosso, que passará a operar na capital amapaense.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura lançou um chamamento público em 14 de agosto visando o cadastro de empresas para prestar serviços de transporte público na cidade.

De acordo com o prefeito, Dr. Furlan, o objetivo da medida foi ampliar a frota de ônibus municipais, que atualmente opera com número reduzido.

Com a chegada da nova empresa, as linhas de ônibus que hoje são atendidas com a média de 30 a 37 veículos, ganhar mais 40 unidades.

Quando do lançamento do edital, a prefeitura divulgou que a empresa Amazontur tem apenas sete ônibus em circulação, quando deveria disponibilizar 17 veículos. A Capital Morena conta com nove ônibus, a Expresso Macapá tem 20 e a Sião Thur, apenas oito ônibus atendendo a população.

O prefeito destacou na ocasião que o subsídio às empresas tem sido garantido e que mais de R$ 1,5 milhão foram pagos. “Hoje vamos pagar novamente, diretamente nas contas dos funcionários que estão com os salários atrasados”, assinalou Dr. Furlan.

O chamamento público foi realizado depois que duas licitações foram suspensas, por decisão judicial. De acordo com o prefeito, o primeiro processo licitatório foi barrado e no segundo, as empresas não conseguiram comprovar as capacidades técnicas por meio de certidões.

“Infelizmente vivemos um cenário de desrespeito com a população. Se as empresas tivessem operando com o quantitativo certo não teríamos dificuldades. Ressaltando que o edital não é para tirar ninguém, e sim complementar a frota”, comentou.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes