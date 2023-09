Linha 9-Esmeralda retoma operação deste sábado (02) após mais de sete horas com falhas elétricas entre as estações Jurubatuba e Primavera-Interlagos

Durante o período com problemas, os trens circularam com velocidade reduzida e apenas por uma via no local afetado

Após mais de sete horas operando parcialmente neste sábado, 02 de setembro de 2023, a Linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos voltou a circular de forma integral.

Desde às 10h, os coletivos estavam sob velocidade reduzida e maior tempo de parada por conta de falhas elétricas na região das estações Jurubatuba/Primavera-Interlagos, fazendo com que os trens viajassem apenas por uma via.

A ViaMobilidade acionou a operação PAESE com 32 ônibus para atender o público prejudicado.

Confira o comunicado da concessionária sobre a operação deste sábado (02):

“São Paulo, 2 de setembro de 2023 – A Linha 9-Esmeralda opera normalmente nos dois sentidos. Entre 10h10 e 17h45, um problema na rede elétrica na região de Primavera-Interlagos gerou maiores intervalos e velocidade reduzida ao longo da linha. A operação Paese foi acionada e 32 ônibus atenderam o trecho entre Grajaú e Jurubatuba. Passageiros foram alertados por avisos sonoros nos trens e nas estações.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte