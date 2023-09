Jundiaí (SP) divulga novos encontros com a população para coleta de sugestões de melhorias no transporte coletivo

Reuniões integram processo de Consulta Pública destinado à elaboração de estudo de sondagem do sistema de ônibus municipais

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Jundiaí (SP) está coletando sugestões para o desenvolvimento de estudo de modelagem técnica sobre o transporte coletivo municipal.

O trabalho está sendo realizado por meio de encontros com usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) promovidos e coordenados pelas equipes de Transporte da UGMT (Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte) e por uma empresa de consultoria e assessoria em engenharia de transportes.

As sugestões apontadas nas reuniões, em conjunto com estudos técnicos, contribuirão para o desenvolvimento de estratégias e apontamento de investimentos para a elaboração do edital de concessão dos ônibus, com contrato previsto para ser firmado em 2024.

Na noite dessa quinta-feira (31) aconteceu reunião com os usuários de linhas que partem ou passam pelos Terminais Rami e o Central. Foi a primeira reunião de Consulta Pública, realizada na sede do Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região.

Próximas reuniões – Sempre a partir das 19h

>Segunda (04) – EMEB Anézio de Oliveira, Avenida Bento Figueiredo,900 – Vila Marlene – será para coletar as sugestões dos usuários atendidos por linhas que circulam na região do Terminal Hortolândia

>Terça (05) – Centro Comunitário do Fazenda Grande, Rua Daniel da Silva, 222 – para ouvir os usuários atendidos pelas linhas que circulam pela região do Terminal Eloy Chaves

>Segunda (11) – EE Barão de Jundiaí, Av. Jacinto Nalini, 451, Bairro da Colônia – destinada aos usuários da região do Terminal Colônia

>Terça (12) – Galpão Criativo TVTEC – Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens – Usuários de linhas que saem ou passam pelo Terminal Vila Arens

>Quarta (13) – EMEB Adelino Brandão, R. Uva Isabel, 50, Morada das Vinhas – para escutar os usuários das linhas do Terminal Cecap