Jaraguá do Sul (SC) terá viagens extras e alteração de horário de linhas de ônibus a partir deste sábado (02)

Mudança ocorre por meio da Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) da Secretaria de Planejamento e Urbanismo

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) informou que a partir deste sábado (02), o sistema de transporte coletivo contará com três novas viagens e alteração no horário de saída de outros oito itinerários.

A mudança acontece para melhor atender o público que utiliza os serviços aos sábados para ir ao centro da cidade, assim como os moradores dos bairros Barra do Rio Cerro, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 84, São Luís e Tifa Martins.

Viagens implantadas:

Linha 510.1 – Ouro Verde / Jaraguá 84

Sentido Centro/Bairro: 8h50 (saída – Terminal)

Sentido Bairro/Centro: 9h05 (saída – Ouro Verde) e 9h15 (saída ponto final Jaraguá 84)

Linha 001 – Circular Central

Saída Terminal: 9h10

Viagens com alteração de horário:



Linha 210.2 – Ribeirão Cavalo

De 8h05 (saída Terminal) e 8h25 (saída Rua Francisco Gretter) para 08h00 (saída Terminal) e 08h20 (saída Rua Francisco Gretter)

Linha 260.1 – Estrada Nova

De 08h30 (saída Estrada Nova) para 08h20 (saída Estrada Nova)

Linha 410.1 – São Luís

De 11h00 (saída Terminal) e 11h15 (saída Jaraguá Esquerdo) para 11h10 (saída Terminal) e 11h20 (saída Jaraguá Esquerdo);

De 12h15 (saída Terminal) e 12:h0 (saída Jaraguá Esquerdo) para 12h25 (saída Terminal) e 12h35 (saída Jaraguá Esquerdo);

De 13h35 (saída Terminal) e 13h50 (saída Jaraguá Esquerdo) para 13h45 (saída Terminal) e 13h55 (saída Jaraguá Esquerdo);

De 19h30 (saída Terminal) e 19h40 (saída Jaraguá Esquerdo) para 19h35 (saída Terminal) e 19h45 (saída Jaraguá Esquerdo).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte