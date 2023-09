Itaúna (MG) garante subsídio ao transporte coletivo e reduz tarifa em 50 centavos a partir deste sábado (02)

Acordo entre prefeitura e vereadores permitirá aporte de R$ 27 milhões à Viasul, concessionária dos ônibus municipais

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Itaúna, cidade de Minas Gerais com 97 mil habitantes, terá ônibus mais barato a partir deste sábado, 02 de setembro de 2023.

A redução da tarifa, de R$ 5 para R$ 4,50, foi prometida pelo prefeito Neider Moreira nessa quinta-feira (31), após reunião com vereadores em que expôs o projeto de subsídio para a empresa Viasul, concessionária do serviço.

O subsídio foi definido após estudo realizado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, contratado em março deste ano pelo Município após a Viasul pedir reequilíbrio do contrato de concessão.

O CEFET-MG concluiu pela necessidade de um aporte financeiro em torno de R$ 27 milhões, parte em reequilíbrio financeiro, parte em subsídio, para manter a tarifa congelada até dezembro de 2024.

Para permitir o desembolso, a prefeitura encaminhou projeto de Lei à Câmara Municipal, que será aprovado após acordo dos vereadores com o prefeito.

Em comunicado oficial o prefeito Neider Moreira explicou o sucesso da parceria com o Legislativo: “Diante das reivindicações feitas pelos vereadores presentes, com o estudo realizado pelo CEFET-MG, e com o compromisso dos parlamentares na aprovação desse projeto, nós temos a oportunidade de anunciar a redução da tarifa para R$4,50, além de melhorias. Isso faz bem para a cidade, a população, dinamiza a economia e incorpora mais usuários ao transporte coletivo, que é o que precisamos nesse momento. Meu interesse, desde que encaminhei esse projeto à câmara, sempre foi para que não houvesse o aumento”.

Como mostrou o Diário do Transporte, o valor da tarifa foi majorado para R$ 5,00 no dia 20 de março de 2022, um reajuste de 25%. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes