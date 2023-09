Falha na linha 9 provoca operação em via única e acionamento de ônibus PAESE neste sábado (02)

Há problema em sistema elétrico; passageiros de dois trens foram evacuados na Estação Interlagos

ADAMO BAZANI/ALEXANDRE PELEGI

Problemas para os passageiros desde por volta de 10h deste sábado, 02 de setembro de 2023 na linha 9-Esmeralda, hoje ainda mais demandada por causa do Festival de Música The Thown.

Segundo a concessionária ViaMobilidade ocorreu uma falha no sistema elétrico na região de Jurubatuba/Autódromo.

Os trens passaram a operar em velocidade reduzida e maior de tempo de parada.

A ViaMobilidade acionou ônibus da Operação PAESE para apoio aos trens que circulam por via única entre as estações Autódromo e Bruno Covas Mendes Vila Natal, o trecho mais novo da linha.

Em nota, a ViaMobilidade detalhou o que ocorreu:

São Paulo, 2 de setembro 2023 – A Linha 9-Esmeralda opera no momento com intervalos de 10 minutos entre as estações Osasco e Autódromo, e de 20 minutos entre Autódromo e Bruno Covas Mendes Vila Natal. Serviços especiais expressos e semiexpressos para o The Town operam normalmente. Para dar suporte à operação, 32 ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho entre Grajaú e Jurubatuba. Técnicos da ViaMobilidade atuam no momento para normalizar a situação. Os passageiros estão sendo orientados por Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e avisos sonoros nos trens e estações. A causa da ocorrência está em apuração.

Adamo Bazani e Alexandre Pelegi, jornalistas especializados em transportes