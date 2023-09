CCR ViaOeste e Semurb liberam desvio no km 26 da Castello Branco por causa de obras na via

Liberação ocorre já neste sábado (02); melhorias têm previsão para ficarem prontas em seis meses

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 02 de setembro de 2023, a CCR ViaOeste e a Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Barueri irão liberar o desvio provisório do km 26 na Rodovia Castello Branco, por conta de obras de extensão nas vias.

Com previsão de seis meses para conclusão, as obras farão com que o desvio seja implantado no trecho de acesso à Praça das Artes.

A orientação é para que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização e respeitem a velocidade regulamentada do local.

Com a mudança no viário, o motorista com sentido à rua da Prata, passando pela Praça das Artes, terá por obrigatoriedade acessar pelo novo desvio. Isso porque será fechada uma parte da pista da rua Presidente Artur da Costa e Silva (ao lado do viaduto de acesso à Praça das Artes), via que faz interligação com o trecho de subida da avenida Tancredo Neves e Praça das Artes.

Dessa forma, parte da pista de interligação com a rua Presidente Costa será utilizada apenas para condutores com destino à Castello Branco (sentido Alphaville e Capital) – acesso feito depois dos semáforos do cruzamento da rua Presidente Tancredo Neves com a Praça dos Artistas (próximo ao Monumento à Solidariedade).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte