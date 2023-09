Nova frota de ônibus de Itabira (MG) começa a circular nesta segunda (04), diz prefeitura

Veículos de tecnologia menos poluente (Euro 6) possuem ar-condicionado e telemetria que monitora condução em tempo real; São 20 ônibus novos neste ano e, em 2024, serão mais 15, num total de 35 para a renovação

ADAMO BAZANI

A partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023, 20 ônibus novos passam a prestar serviços nas linhas municipais de Itabira (MG).

Segundo a prefeitura, os veículos foram trazidos pela operadora da cidade, Viação Itabira (Vita).

Cada coletivo tem três portas, capacidade para 37 pessoas sentadas e 38 em pé; elevador semiautomáticos para acessibilidade com travas que impedem o movimento dos veículos durante o uso; freios de portas que proporcionam segurança dos passageiros; sistema de regeneração que filtram os gases e diminuem a poluição do ar; e um sistema de telemetria que monitora em tempo real a condução do veículo pelos motoristas.

Os ônibus já seguem as normas mais recentes em vigor para redução de emissão de gases poluentes (Euro 6).

As carrocerias são Mascarello Gran Via, da nova geração da encarroçadora paranaense, e chassis da Mercedes-Benz, produzidos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

De acordo com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, por meio de nota, ao todo, serão entregues pela empresa 35 ônibus novos, sendo que os outros 15 chegarão em 2024.

Com a cor azul, os veículos carregam a identidade visual que valoriza os pontos turísticos de Itabira, estampando a Praça do Areão, Igreja do Rosário, Morro Redondo, Pico do Amor e o Museu de Itabira.

REDUÇÃO DE TARIFA E MAIS LINHAS:

A prefeitura, na nota, destacou que desde 2022, a tarifa tem sido gradativamente reduzida: primeiro de R$ 5,85 para R$ 4; depois, de R$ 4 para os atuais R$ 3.

A administração diz ainda que foram ampliados os horários de circulação dos ônibus, com adição de 400 novos horários.

Todas essas mudanças estão atreladas ao subsídio da Prefeitura ao sistema de transporte.

A criação de novas linhas, com cobertura em bairros ainda não atendidos pelo transporte coletivo é o próximo passo, ainda de acordo com a nota.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes