Linhas do Transporte coletivo de Uberaba (MG) passam por mudanças a partir desta sexta (1°) durante obras no Hospital de Clínicas da UFTM

Itinerários deixam de passar pela Avenida Frei Paulino temporariamente

ARTHUR FERRARI

A partir desta sexta-feira, 1° de setembro de 2023, as linhas do transporte coletivo de Uberaba (MG) que passam pela Avenida Frei Paulino terão seus itinerários alterados durante obras de construção do heliponto no Hospital de Clínicas da UFTM, deixando de transitar pela via.

De acordo com a prefeitura, as linhas chegarão na esquina da Rua Barão de Ituberaba com a Rua Castro Alves, seguindo pela Avenida Getúlio Guaritá até a Rua José de Alencar, onde retornam ao itinerário já existente.

O ponto de parada será em frente à UFTM, próximo ao cruzamento com a Rua Vigário Carlos.

Linhas com mudanças a partir de 1° de setembro:

50 – Abadia

110 – Circular 1

200 – Terminal Univerde/Terminal Gameleiras

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte