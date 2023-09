Licitação para reforma de ponte ferroviária em Santo André (SP) não recebe propostas, diz CPTM

Obra está localizada perto da estação de Capuava, que atende os passageiros da Linha 10-Turquesa de trens urbanos

ALEXANDRE PELEGI

A licitação aberta pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para reforma e recuperação da ponte ferroviária Cassaquera, da Linha 10 -Turquesa, não recebeu propostas e foi considerada deserta.

A informação foi publicada na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 01 de setembro de 2023.

Essa estrutura está localizada na cidade de Santo André, região do ABC paulista e perto da estação de Capuava, que atende os passageiros da Linha 10-Turquesa de trens urbanos.

A região do ABC Paulista conta com vários córregos e rios, e alguns deles cruzam o caminho dos trilhos de trem, o que exige a construção de pontes. No entanto, como toda obra civil, são estruturas que necessitam de ações de conservação e manutenção em razão do tráfego e peso suportado.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes