Governo Federal inclui programa de frota elétrica de ônibus em seu Plano Plurianual

Projeto segue para aprovação no Congresso Nacional

ARTHUR FERRARI

Nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Plano Plurianual (PPA) com uma importante novidade que promete impactar positivamente o transporte público nas cidades brasileiras. O programa de renovação de frota de ônibus foi oficialmente incluído no PPA, trazendo a esperança de uma frota de ônibus mais moderna, eficiente e ecologicamente correta.

Uma das principais propostas que poderá se concretizar nos próximos anos é o aluguel de ônibus elétricos, uma iniciativa elaborada e apresentada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT), World Resources Institute (WRI) e o Instituto Ar.

Pela primeira vez, o governo federal assume o compromisso de investir recursos para a aquisição de ônibus a serem utilizados nas cidades brasileiras. Esse importante passo representa não apenas um avanço na qualidade do transporte público, mas também uma transformação na gestão e operação desse serviço fundamental para a população.

“Hoje, a aquisição da frota está totalmente nas mãos dos empresários, o que dificulta para as prefeituras substituir os ônibus antigos e conseguir reduzir as emissões de poluentes. Agora, com a intermediação do governo federal, será possível acelerar a eletrificação da frota e ainda exigir contrapartidas, informações confiáveis e gestão mais adequada do serviço que é oferecido à população, atendendo melhor ao interesse público”, explica Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Idec.

A esperança é que a inclusão da renovação da frota de ônibus elétricos no PPA traga melhorias significativas não apenas em relação à qualidade do transporte, uma vez que os veículos elétricos são mais confortáveis, modernos e menos poluentes, mas também à gestão e operação do serviço nos municípios

O próximo passo é o debate no Congresso Nacional, onde o PPA seguirá como um projeto de lei (PL 28/2023) e tem prazo para ser aprovado até 31 de dezembro deste ano.

O Idec anunciou que continuará em diálogo com parlamentares para acompanhar a tramitação do projeto, além de o instituto estar em contato com o Ministério das Cidades para detalhar e começar a planejar o programa de renovação de frota, que poderá ser iniciado assim que a proposta for aprovada no Congresso.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte