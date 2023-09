Fênix faz alterações nas rotas dos ônibus do transporte coletivo municipal de Itanhaém (SP) a partir desta sexta (1°)

Objetivo é melhorar atendimento a todas as regiões do município, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Itanhaém, no Litoral Norte do estado de São Paulo, anunciou que a Expresso Fênix, responsável pelo transporte coletivo municipal, fez alterações nas rotas dos ônibus municipais. Os novos itinerários começaram a valer nesta sexta-feira, 1° de setembro de 2023.

De acordo com a prefeitura, o objetivo das mudanças é melhorar o atendimento aos passageiros do sistema.

Os passageiros podem conferir as novas rotas através do site da prefeitura, no link “https://www2.itanhaem.sp.gov.br/horario-do-onibus/”.

Em determinadas situações, os usuários deverão realizar integrações em qualquer ponto de ônibus por meio do Bilhete Único. Isso significa que, ao utilizar esse serviço, os passageiros têm uma hora para se deslocar dentro do município, pagando apenas uma tarifa única.

Vale ressaltar que o trajeto deve ser sempre em uma direção específica, não sendo permitido, por exemplo, pegar um ônibus de retorno.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte